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Министр обороны Индии подтвердил столкновение c китайскими военными

Ведомости

9 декабря индийские военные пресекли попытку китайских войск нарушить границу страны в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

«9 декабря в районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками», — заявил он (цитата по Times of India). 

В ходе столкновения как индийские, так и китайские солдаты получили ранения. Сингх уточнил, что со стороны Индии нет погибших. Он добавил, что 11 декабря стороны провели переговоры, в ходе которых индийская сторона подчеркнула недопустимость нарушения границ и призвала Китай к миру.

Накануне, 12 декабря, о перестрелке, произошедшей 9 декабря вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC), сообщили агентство Ani и газета The Hindu. Представитель минобороны Индии заявил The Hindu, что потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской». Другой источник утверждал, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.

LAC считается условной демаркационной линией на приграничных территориях, принадлежность которых оспаривают Индия и Китай в Южном Тибете. Ее протяженность составляет более 4000 км. После первого вооруженного конфликта в приграничной зоне в 1962 г. Китай и Индия заключили перемирие и утвердили LAC.

Споры о принадлежности территорий продолжаются по сей день. В предыдущий раз инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел в июне 2020 г. в долине Галван в Ладакхе. Тогда погибло 20 военных с индийской стороны, еще несколько были ранены. МИД Индии возложил ответственность за столкновение на Пекин. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных