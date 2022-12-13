Министр обороны Индии подтвердил столкновение c китайскими военными
9 декабря индийские военные пресекли попытку китайских войск нарушить границу страны в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш. Об этом сообщил министр обороны Индии Раджнатх Сингх.
«9 декабря в районе Янцзы города Таванг войска Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вторглись и попытались нарушить статус-кво. Эта попытка была решительно пресечена нашими войсками», — заявил он (цитата по Times of India).
В ходе столкновения как индийские, так и китайские солдаты получили ранения. Сингх уточнил, что со стороны Индии нет погибших. Он добавил, что 11 декабря стороны провели переговоры, в ходе которых индийская сторона подчеркнула недопустимость нарушения границ и призвала Китай к миру.
Накануне, 12 декабря, о перестрелке, произошедшей 9 декабря вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC), сообщили агентство Ani и газета The Hindu. Представитель минобороны Индии заявил The Hindu, что потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской». Другой источник утверждал, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.
LAC считается условной демаркационной линией на приграничных территориях, принадлежность которых оспаривают Индия и Китай в Южном Тибете. Ее протяженность составляет более 4000 км. После первого вооруженного конфликта в приграничной зоне в 1962 г. Китай и Индия заключили перемирие и утвердили LAC.
Споры о принадлежности территорий продолжаются по сей день. В предыдущий раз инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел в июне 2020 г. в долине Галван в Ладакхе. Тогда погибло 20 военных с индийской стороны, еще несколько были ранены. МИД Индии возложил ответственность за столкновение на Пекин.