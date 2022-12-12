В Гималаях произошло столкновение между войсками Китая и Индии

Как отмечает Hindu, в предыдущий раз инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел в июне 2020 г. в долине Галван в Ладакхе. Тогда погибло 20 военных с индийской стороны, еще несколько были ранены. МИД Индии возложил ответственность за столкновение на Пекин.