В Гималаях произошло столкновение между войсками Китая и Индии
Между китайскими и индийскими военными 9 декабря произошла перестрелка в регионе на северо-востоке Индии (Аруначал-Прадеш). Об этом сообщает агентство Ani со ссылкой на источники.
По данным собеседников издания, столкновение привело к ранениям «нескольких военнослужащих» с обеих сторон. Уточняется, что после происшествия военные покинули район «немедленно».
Издание Hindu также со ссылкой на «многочисленные» источники сообщает о нескольких раненых индийских солдатах в результате перестрелки. Их число не уточняется. Кроме того, произошедшее подтвердил представитель минобороны Индии. По его словам, потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской».
Инцидент подтвердили еще несколько индийских чиновников. Однако комментировать его они отказались. Другой собеседник издания утверждает, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.
По данным источников Ani, после происшествия стороны провели встречу, в ходе которой обсудили вопросы о «восстановлении мира и спокойствия» в регионе.
Как отмечает Hindu, в предыдущий раз инцидент между китайскими и индийскими войсками произошел в июне 2020 г. в долине Галван в Ладакхе. Тогда погибло 20 военных с индийской стороны, еще несколько были ранены. МИД Индии возложил ответственность за столкновение на Пекин.
КНР и Индия ведут давний спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля проходит в регионе Ладакх. Из-за неопределенности в вопросе границы войска двух стран часто сталкиваются во время патрулирования территории.