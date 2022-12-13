Лукашенко назначил нового главу МИДа

Сергей Алейник родился в Минске в 1965 г., окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков. Свою карьеру в МИДе Белоруссии начал в 1992 г., тогда его назначили на должность третьего секретаря консульского отдела. Алейник был советником посольства республике в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Белоруссии в Исполнительном совете организации по запрещению химического оружия, постоянным представителем республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.