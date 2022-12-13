Лукашенко назначил нового главу МИДа
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 декабря назначил Сергея Алейника на должность нового министра иностранных дел республики, сообщила пресс-служба президента. До этого он был первым замминистра ведомства.
«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — говорится в сообщении.
Министром иностранных дел Белоруссии ранее был Владимир Макей. 26 ноября он скончался на 64-м году жизни.
С 2009 по 2013 г. и с 2020 по 2022 г. Алейник занимал должность заместителя министра иностранных дел Белоруссии. С февраля 2022 г. занимал должность первого заместителя главы МИДа республики.
Сергей Алейник родился в Минске в 1965 г., окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков. Свою карьеру в МИДе Белоруссии начал в 1992 г., тогда его назначили на должность третьего секретаря консульского отдела. Алейник был советником посольства республике в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Белоруссии в Исполнительном совете организации по запрещению химического оружия, постоянным представителем республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.