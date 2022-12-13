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Лукашенко назначил нового главу МИДа

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 декабря назначил Сергея Алейника на должность нового министра иностранных дел республики, сообщила пресс-служба президента. До этого он был первым замминистра ведомства.

«Министром иностранных дел Беларуси назначен Сергей Алейник, который до настоящего времени работал во внешнеполитическом ведомстве на посту первого замминистра», — говорится в сообщении.

Министром иностранных дел Белоруссии ранее был Владимир Макей. 26 ноября он скончался на 64-м году жизни.

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С 2009 по 2013 г. и с 2020 по 2022 г. Алейник занимал должность заместителя министра иностранных дел Белоруссии. С февраля 2022 г. занимал должность первого заместителя главы МИДа республики.

Сергей Алейник родился в Минске в 1965 г., окончил переводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков. Свою карьеру в МИДе Белоруссии начал в 1992 г., тогда его назначили на должность третьего секретаря консульского отдела. Алейник был советником посольства республике в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Белоруссии в Исполнительном совете организации по запрещению химического оружия, постоянным представителем республики при отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных