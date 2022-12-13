МИД: Россия примет участие в форуме АТЭС при получении приглашения от США
Россия примет участие в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США в следующем году, если получит приглашение от Вашингтона. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.
«Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий. Но, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», – сказал он.
Ранее представитель Вашингтона в АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что США, будучи «хорошими распорядителями» саммита, пригласят Москву для участиях в заседаниях форума, передавало агентство Reuters.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что США пока не предпринимали каких-либо официальных действий в связи с приглашением России.
В мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.
В этом году саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В следующем году саммит будет проходить в Сан-Франциско.