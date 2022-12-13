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МИД: Россия примет участие в форуме АТЭС при получении приглашения от США

Ведомости

Россия примет участие в мероприятиях форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США в следующем году, если получит приглашение от Вашингтона. Об этом рассказал замглавы МИД РФ Андрей Руденко в кулуарах XIII Азиатской конференции международного дискуссионного клуба «Валдай», передает ТАСС.

«Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий. Но, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», – сказал он.

Ранее представитель Вашингтона в АТЭС Мэтт Мюррей сообщил, что США, будучи «хорошими распорядителями» саммита, пригласят Москву для участиях в заседаниях форума, передавало агентство Reuters. 

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого подчеркнул, что США пока не предпринимали каких-либо официальных действий в связи с приглашением России.

В мае на встрече министров торговли АТЭС представители Японии, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии покинули заседание во время выступления министра экономического развития России Максима Решетникова в знак протеста против специальной военной операции на Украине. Российская делегация в тот же день поступила аналогичным образом во время выступления представителя США Кэтрин Тай.

В этом году саммит АТЭС на уровне лидеров стран и глав делегаций проходил 18-19 ноября в столице Таиланда Бангкоке, российскую делегацию возглавил первый вице-премьер Андрей Белоусов. В следующем году саммит будет проходить в Сан-Франциско.

Ранее по теме: Песков: США пока не приглашали Россию на форум АТЭС

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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