МИД: Россия примет участие в форуме АТЭС при получении приглашения от США

«Я не уверен, что США выполнят все свои обязательства как страны-хозяйки таких мероприятий. Но, по крайней мере, они об этом заявляли. Если следовать этому принципу, то мы готовы принимать участие во всех мероприятиях на территории Соединенных Штатов», – сказал он.