Китай и Индия отвели войска из приграничного района после столкновения

Ранее сегодня министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что китайские войска попытались нарушить границу страны в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш, эта попытка была «решительно пресечена» ВС Индии. В ходе столкновения как индийские, так и китайские солдаты получили ранения. Сингх уточнил, что со стороны Индии нет погибших.