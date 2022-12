Китай и Индия отвели войска из приграничного района после столкновения

Боестолкновение между военнослужащими Китая и Индии вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) произошло 9 декабря, о нем 12 декабря сообщили агентство Ani и газета The Hindu. Представитель минобороны Индии заявил The Hindu, что потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской». Другой источник утверждал, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.