Китай и Индия отвели войска из приграничного района после столкновения
Вооруженные силы Китая и Индии вывели свои войска из приграничного района, где ранее произошло столкновение между военнослужащими двух стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
Пекин также заявил, что индийские военные незаконно блокировали китайских пограничников, которые осуществляли плановое патрулирование на китайской стороне фактической линии контроля.
«Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала и сдерживала войска на передней линии и работала с Китаем над поддержанием мира и спокойствия на границе», – добавили там.
Боестолкновение между военнослужащими Китая и Индии вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) произошло 9 декабря, о нем 12 декабря сообщили агентство Ani и газета The Hindu. Представитель минобороны Индии заявил The Hindu, что потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской». Другой источник утверждал, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.
Ранее сегодня министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что китайские войска попытались нарушить границу страны в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш, эта попытка была «решительно пресечена» ВС Индии. В ходе столкновения как индийские, так и китайские солдаты получили ранения. Сингх уточнил, что со стороны Индии нет погибших.
LAC считается условной демаркационной линией на приграничных территориях, принадлежность которых оспаривают Индия и Китай в Южном Тибете. Ее протяженность составляет более 4000 км. После первого вооруженного конфликта в приграничной зоне в 1962 г. Китай и Индия заключили перемирие и утвердили LAC.