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Китай и Индия отвели войска из приграничного района после столкновения

Ведомости

Вооруженные силы Китая и Индии вывели свои войска из приграничного района, где ранее произошло столкновение между военнослужащими двух стран, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на заявление западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Пекин также заявил, что индийские военные незаконно блокировали китайских пограничников, которые осуществляли плановое патрулирование на китайской стороне фактической линии контроля. 

«Мы требуем, чтобы индийская сторона строго контролировала и сдерживала войска на передней линии и работала с Китаем над поддержанием мира и спокойствия на границе», – добавили там.

Боестолкновение между военнослужащими Китая и Индии вдоль линии фактического контроля (Line of Actual Control, LAC) произошло 9 декабря, о нем 12 декабря сообщили агентство Ani и газета The Hindu. Представитель минобороны Индии заявил The Hindu, что потери китайской стороны были «куда значительнее, чем индийской». Другой источник утверждал, что в столкновении участвовали 600 китайских солдат.

Ранее сегодня министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что китайские войска попытались нарушить границу страны в городе Таванг штата Аруначал-Прадеш, эта попытка была «решительно пресечена» ВС Индии. В ходе столкновения как индийские, так и китайские солдаты получили ранения. Сингх уточнил, что со стороны Индии нет погибших.

LAC считается условной демаркационной линией на приграничных территориях, принадлежность которых оспаривают Индия и Китай в Южном Тибете. Ее протяженность составляет более 4000 км. После первого вооруженного конфликта в приграничной зоне в 1962 г. Китай и Индия заключили перемирие и утвердили LAC.

Ранее по теме: Министр обороны Индии подтвердил столкновение c китайскими военными

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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