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Рябков оценил консультации с США в Стамбуле как полезные, но трудные

Ведомости

Консультации России и США в Стамбуле по «вопросам-раздражителям» можно считать полезными, но трудными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и, по большому счету, он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации пероснала, продвижения нет», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).

Встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США прошла 9 декабря. «Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения «раздражителей» в двухсторонних отношениях», — отмечал ранее Рябков.

Дипломат также заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении», — подчеркнул он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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