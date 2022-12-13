Рябков оценил консультации с США в Стамбуле как полезные, но трудные
Консультации России и США в Стамбуле по «вопросам-раздражителям» можно считать полезными, но трудными, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Мы оцениваем их [консультации] как полезные, но трудные. Разговор был деловой, прогресс минимален, и, по большому счету, он по второстепенным вопросам. По главным вопросам, которые касаются функционирования загранучреждений, визовых дел, ротации пероснала, продвижения нет», — отметил дипломат (цитата по ТАСС).
Встреча директоров департаментов внешнеполитических ведомств России и США прошла 9 декабря. «Это в принципе периодически проводящееся мероприятие для обсуждения «раздражителей» в двухсторонних отношениях», — отмечал ранее Рябков.
Дипломат также заявлял, что разрыв отношений между Россией и США не исключен, но он не в интересах российской стороны. «Мы проводим свою политику последовательно, проактивно, а не реактивно, в том числе на американском направлении», — подчеркнул он.