МИД: устойчивость экономики России выводит США из себя
Устойчивость российской экономики и эффективность мер для стабилизации курса рубля выводят Соединенные штаты из себя. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодически возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, выводят Белый дом из себя», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).
По словам Рябкова, США стремятся истощить запасы валюты в стране. Замглавы МИД считает, что «перекрытие каналов для американских и западных инвестиций» — это один из способов, чтобы спровоцировать дефолт и дальнейшее разрушение экономики России.
В январе на фоне падения рубля Банк России принял решение приостановить закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Уже в феврале на фоне объявления специальной военной операции и санкций против России курс рубля начал стремительно снижаться.
Для поддержания рубля Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. В апреле Центробанк увеличил срок обязательной продажи валюты для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 рабочих дней. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%.
10 марта курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 121 руб., но уже в мае опустился ниже 58 руб.
В мае помощник президента России Максим Орешкин заявил, что курс рубля является абсолютно рыночным в ответ на заявления иностранных экспертов, что укрепление рубля является искусственным. «Многие говорят, что курс какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил в мае Орешкин.