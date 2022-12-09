МИД: устойчивость экономики России выводит США из себя

В мае помощник президента России Максим Орешкин заявил, что курс рубля является абсолютно рыночным в ответ на заявления иностранных экспертов, что укрепление рубля является искусственным. «Многие говорят, что курс какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил в мае Орешкин.