Газета
Политика

МИД: устойчивость экономики России выводит США из себя

Ведомости

Устойчивость российской экономики и эффективность мер для стабилизации курса рубля выводят Соединенные штаты из себя. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость и эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодически возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, выводят Белый дом из себя», — сказал Рябков (цитата по «РИА Новости»).

По словам Рябкова, США стремятся истощить запасы валюты в стране. Замглавы МИД считает, что «перекрытие каналов для американских и западных инвестиций» — это один из способов, чтобы спровоцировать дефолт и дальнейшее разрушение экономики России.

В январе на фоне падения рубля Банк России принял решение приостановить закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила «в целях снижения волатильности финансовых рынков». Уже в феврале на фоне объявления специальной военной операции и санкций против России курс рубля начал стремительно снижаться.

Для поддержания рубля Минфин с 28 февраля обязал российских экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров в течение трех рабочих дней со дня ее поступления. В апреле Центробанк увеличил срок обязательной продажи валюты для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 рабочих дней. В мае президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому экспортеры обязаны будут продавать на внутреннем рынке 50% валютной выручки вместо прежних 80%.

10 марта курс доллара в ходе торгов на Московской бирже утром обновил исторический рекорд, впервые преодолев отметку в 121 руб., но уже в мае опустился ниже 58 руб.

В мае помощник президента России Максим Орешкин заявил, что курс рубля является абсолютно рыночным в ответ на заявления иностранных экспертов, что укрепление рубля является искусственным. «Многие говорят, что курс какой-то ненастоящий, пытаются отрицать реальность, но на самом деле искусственным курс был в прошлом году, в этом году он абсолютно рыночный, без какого-то внешнего воздействия», — заявил в мае Орешкин.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных