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Финансы

ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого сектора

Ведомости

Банк России увеличил срок обязательной продажи валюты для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 рабочих дней, сообщается на сайте Центробанка. Послабления регулятора касаются иностранной валюты, зачисленной на счета компаний-экспортеров с 19 апреля.

«Смягчение валютных ограничений даст компаниям несырьевого неэнергического сектора больше возможностей управлять ликвидностью», — говорится в сообщении регулятора.

После начала спецоперации и последовавших в отношении России санкций президент России Владимир Путин подписал ряд указов по обеспечению экономической и финансовой стабильности страны. Один из них обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке в течение трех дней с момента зачисления средств.

Также со стороны властей было запрещено продавать российские ценные бумаги иностранцами, зачислять резидентам валюту на счета и вклады в иностранных кредитных и финансовых организациях и кредитовать нерезидентов в валюте. Подобные действия должны обеспечить стабильность рубля и ограничить отток капитала из страны. Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России — это примерно $300 млрд.

ЦБ ранее ввел ряд послаблений в части валютного контроля. Так, с 11 апреля была отменена установленная ранее 12%-ная комиссия на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юрлиц — импортеров. С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту населению (эта мера распространяется только на валюту, поступившую в кассы банков не раньше 9 апреля). Кроме того, гражданам разрешили снимать со своих валютных счетов и вкладов не только доллары, но и евро.

Ранее по теме: Набиуллина: ЦБ готов продолжать смягчать валютный контроль

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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