ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого сектора

ЦБ ранее ввел ряд послаблений в части валютного контроля. Так, с 11 апреля была отменена установленная ранее 12%-ная комиссия на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юрлиц — импортеров. С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту населению (эта мера распространяется только на валюту, поступившую в кассы банков не раньше 9 апреля). Кроме того, гражданам разрешили снимать со своих валютных счетов и вкладов не только доллары, но и евро.