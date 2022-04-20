ЦБ смягчил валютный контроль для экспортеров несырьевого сектора
Банк России увеличил срок обязательной продажи валюты для экспортеров несырьевого неэнергетического сектора с трех до 60 рабочих дней, сообщается на сайте Центробанка. Послабления регулятора касаются иностранной валюты, зачисленной на счета компаний-экспортеров с 19 апреля.
«Смягчение валютных ограничений даст компаниям несырьевого неэнергического сектора больше возможностей управлять ликвидностью», — говорится в сообщении регулятора.
После начала спецоперации и последовавших в отношении России санкций президент России Владимир Путин подписал ряд указов по обеспечению экономической и финансовой стабильности страны. Один из них обязывает экспортеров продавать 80% валютной выручки на внутреннем рынке в течение трех дней с момента зачисления средств.
Также со стороны властей было запрещено продавать российские ценные бумаги иностранцами, зачислять резидентам валюту на счета и вклады в иностранных кредитных и финансовых организациях и кредитовать нерезидентов в валюте. Подобные действия должны обеспечить стабильность рубля и ограничить отток капитала из страны. Западные страны заморозили около половины золотовалютных резервов России — это примерно $300 млрд.
ЦБ ранее ввел ряд послаблений в части валютного контроля. Так, с 11 апреля была отменена установленная ранее 12%-ная комиссия на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юрлиц — импортеров. С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту населению (эта мера распространяется только на валюту, поступившую в кассы банков не раньше 9 апреля). Кроме того, гражданам разрешили снимать со своих валютных счетов и вкладов не только доллары, но и евро.