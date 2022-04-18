Набиуллина: ЦБ готов продолжать смягчать валютный контроль
ЦБ готов продолжать смягчать валютный контроль, но пока не может полностью отменить все ограничения, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы.
«Про валютные ограничения, да, мы готовы сейчас смотреть, может быть, что-то смягчать, и в том числе по несырьевому экспорту», — сказала Набиуллина (цитата по «Интерфаксу»).
Она добавила, что ЦБ не сможет в ближайшее время отказаться от всех элементов валютного контроля. «Но его нужно настраивать так, чтобы он только перекрывал риски, но не мешал нормальной внешнеэкономической деятельности. Это потребует нестандартного подхода», — отметила председатель ЦБ.
ЦБ ранее ввел ряд послаблений в части валютного контроля, введенных в конце февраля — начале марта в связи с оттоком капитала из России на фоне западных санкций. Так, с 11 апреля была отменена установленная ранее 12%-ная комиссия на покупку валюты через брокеров. Также банки могут теперь не ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты за исключением юрлиц — импортеров. С 18 апреля банкам разрешено продавать наличную валюту населению (эта мера распространяется только на валюту, поступившую в кассы банков не раньше 9 апреля). Кроме того, гражданам разрешили снимать со своих валютных счетов и вкладов не только доллары, но и евро.
Набиуллина также заявила в Госдуме, что ЦБ рассматривает возможность сделать механизм продажи выручки экспортерами более гибким. По ее словам, это поможет «снизить барьеры для ведения предприятиями внешнеэкономической деятельности». Как сообщалось ранее, речь может идти о продлении сроков обязательной продажи выручки (сейчас экспортеры должны реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет) и изменении минимального порога реализации — в частности, расчета норматива исходя из расходов на импорт и других параметров.
В рамках поддержки экономики экспортеров обязали продавать 80% валютной выручки на биржевых торгах. В марте, по данным ЦБ, экспортеры сформировали основной объем предложения на рынке и продали валюты на 865 млрд руб.