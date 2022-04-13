В ЦБ сообщили о возможном смягчении требований к продаже валютной выручки

В ЦБ сообщили о возможном смягчении требований к продаже валютной выручкиРегулятор рассмотрит продление сроков и изменение порога ее обязательной реализации
Банк России по возможности смягчает меры валютного контроля и с вниманием относится к предложениям участников рынка о том, от каких мер уже можно постепенно отказываться, заявил «Ведомостям» представитель регулятора на просьбу прокомментировать проблемы экспортеров со спросом на доллары и евро при продаже валютной выручки.
В ЦБ, в частности, рассматривают и смягчение требований к продаже валютной выручки экспортерами: изучаются варианты «более гибкого подхода», уточнил собеседник. Например, продление сроков обязательной продажи выручки (сейчас экспортеры должны реализовать ее в течение трех рабочих дней после зачисления на счет), изменение минимального порога реализации, в частности, расчет норматива исходя из расходов на импорт и других параметров, сообщил представитель регулятора.
Данные Банка России по крупнейшим экспортерам за 2021 г. показывают, что и в отсутствие требования об обязательной продаже компании реализовывали около 77% валютной выручки, напомнил собеседник. Бизнесу в любом случае необходимы рубли для уплаты налогов, перечисления заработной платы и иных расходов, уточнил представитель ЦБ.
В соответствии с указом президента №126 от 18 марта 2022 г. экспортеры имеют право обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за выдачей разрешения на обязательную продажу валютной выручки в ином размере, напомнил собеседник в ЦБ. Также, в соответствии с указом, Банк России рассматривает обращения организаций в части продления срока обязательной продажи валютной выручки, резюмировал представитель регулятора.
Минфин России анонсировал решение об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерами 28 февраля, в тот же день оно было закреплено в указе президента. От компаний потребовали реализовывать валюту, зачисленную на их счета в уполномоченных на экспортные операции банках на основании внешнеторговых контрактов с нерезидентами. Причем норма из указа распространялась в том числе на выручку, полученную с начала года.
Как писали «Ведомости» 11 апреля, экспортеры столкнулись со сложностями при продаже валютной выручки на рынке. Об этом сообщил близкий к правительству источник, а также три собеседника в крупных промышленных группах, занимающихся поставками за рубеж, и источник, близкий к ЦБ.
По их словам, экспортеры не находили спроса на валюту на рынке: объемы ввоза в Россию резко снизились из-за санкций ЕС, вследствие чего импортерам не требуется такой объем валюты, как раньше. Кроме этого, сохраняются довольно существенные ограничения на использование валюты. По словам собеседника в компании, на прошлой неделе со спросом на валюту было особенно тяжело, на Мосбирже в отдельные дни удавалось реализовать в лучшем случае половину из необходимых 80%. После того как ЦБ смягчил ограничения в пятницу вечером, ситуация может несколько стабилизироваться. Он уточнил, что контролирующим органам, в первую очередь Банку России, известно о сложностях с продажей выручки, но экспортеров «пока не наказывают», поскольку в данном случае речь не идет о недобросовестности компаний.
Впрочем, не все источники, знакомые с ситуацией, подтверждали сложности с продажей валютной выручки. Теоретически экспортеры могут реализовать валютную выручку в требуемых объемах, но вопрос – по какому курсу, уточнил другой близкий к правительству источник. В том, чтобы продавать доллары и евро по экстремально низкому курсу, не заинтересованы ни компании, ни правительство, уточнил он. Собеседник в крупной промышленной компании заявил, что на протяжении последнего месяца его группа продавала валюту даже свыше 80%-ного порога. «Возможно, другие экспортеры испытывали сложности продать валюту по курсу 100 руб. за доллар и выше?» – иронизировал источник.