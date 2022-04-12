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Финансы

ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе — марте упал на 21,6%

Ведомости

Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) с начала 2022 г. снизился на 21,6%, следует из данных ЦБ. В марте этот показатель уменьшился на 17,5% по сравнению с февралем.

При этом реальный эффективный курс рубля в январе — марте снизился к доллару на 23,8%, к евро — на 21,8%. В прошлом месяце он упал на 20,5% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро.

Номинальный курс рубля к корзине валют в первом квартале снизился на 26,3%, к доллару — на 28,9%, к евро — на 27,1%. В марте номинальный курс рубля к инвалютам упал на 22,6%, к доллару — на 25,4%, к евро — на 23,3%.

Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ на 12 апреля, составляет 79,16 руб., евро — 85,98 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных