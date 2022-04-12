ЦБ: реальный эффективный курс рубля в январе — марте упал на 21,6%
Реальный эффективный курс рубля (к корзине валют основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции) с начала 2022 г. снизился на 21,6%, следует из данных ЦБ. В марте этот показатель уменьшился на 17,5% по сравнению с февралем.
При этом реальный эффективный курс рубля в январе — марте снизился к доллару на 23,8%, к евро — на 21,8%. В прошлом месяце он упал на 20,5% по отношению к доллару и на 18,2% — к евро.
Номинальный курс рубля к корзине валют в первом квартале снизился на 26,3%, к доллару — на 28,9%, к евро — на 27,1%. В марте номинальный курс рубля к инвалютам упал на 22,6%, к доллару — на 25,4%, к евро — на 23,3%.
Реальный эффективный курс характеризует динамику валютных курсов. Он рассчитывается через выведение средневзвешенного значения курсов валют всех торговых партнеров страны. Номинальный курс отражает стоимость единицы одной валюты, выраженную в единицах другой, и не учитывает инфляцию или рефляцию в стране, чья валюта обменивается.
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ на 12 апреля, составляет 79,16 руб., евро — 85,98 руб.