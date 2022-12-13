Газета
Политика

Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить своих героев

Ведомости

Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия российского общества «Знание».

Президент рассчитывает, что вклад общества «Знание» в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти.

«Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Путин еще раз повторил, что Россия не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации и лжи и будут служить «твердые знания, правда и любовь» к стране.

Президент ранее заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. На прошлой неделе он вручил высшие государственные награды бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.

Ранее по теме: Богатырь вместо Бэтмена: Путин поручил выпускать сувениры с российскими героями

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных