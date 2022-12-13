Путин заявил, что Россия никому не позволит очернить своих героев
Россия никому не позволит очернить и оболгать героев, которые выполняют патриотический долг, заявил президент Владимир Путин в видеообращении по случаю 75-летия российского общества «Знание».
Президент рассчитывает, что вклад общества «Знание» в национальное, суверенное развитие России, всех ее регионов и по всем направлениям будет только расти.
«Включая, конечно же, защиту правды о наших предках, об испытаниях прошлого, о наших героях, о каждом, кто сейчас сражается за Родину, выполняя высокий, священный патриотический долг», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
Путин еще раз повторил, что Россия не позволит очернить и оболгать своих героев, а главным оружием против дезинформации и лжи и будут служить «твердые знания, правда и любовь» к стране.
Президент ранее заявил, что каждый российский боец на передовой в зоне проведения спецоперации является героем лично для него и всех россиян. На прошлой неделе он вручил высшие государственные награды бойцам, проявившим исключительную доблесть и отвагу в ходе специальной военной операции.