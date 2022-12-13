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Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии

Ведомости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров направил поздравительную телеграмму Сергею Алейнику по случаю его назначения на пост главы МИД Белоруссии, говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В своей телеграмме Лавров отметил большой вклад Алейника в развитие российско-белорусских отношений на посту первого замглавы МИД республики, а также выразил уверенность, что плодотворные союзнические отношения Москвы и Минска продолжатся. 

Алейник был назначен на должность главы МИД Белоруссии указом президента Александра Лукашенко 13 декабря. С 2009 по 2013 г. и с 2020 по 2022 г. Алейник занимал должность заместителя министра иностранных дел Белоруссии. С февраля 2022 г. занимал должность первого заместителя главы МИДа республики.

Ранее белорусский МИД возглавлял Владимир Макей. 26 ноября он умер на 64-м году жизни. Российское внешнеполитическое ведомство на следующий день опубликовало заявление, в котором назвало Макея выдающимся дипломатом и настоящим патриотом, который был истинным другом России и внес огромный вклад в развитие отношений двух стран, в том числе и в интеграционное строительство Союзного государства.

Соболезнования родным и близким Макея выразил тогда и Лавров, отметивший позднее, что смерть его белорусского коллеги стала совершенно неожиданной для всех.

«Думаю, что мы, конечно, должны извлечь из этого уроки, надо друг друга беречь, своих союзников, друзей, близких», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее по теме: Лукашенко назначил нового главу МИДа

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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