Лавров поздравил Алейника с назначением на пост главы МИД Белоруссии

Ранее белорусский МИД возглавлял Владимир Макей. 26 ноября он умер на 64-м году жизни. Российское внешнеполитическое ведомство на следующий день опубликовало заявление, в котором назвало Макея выдающимся дипломатом и настоящим патриотом, который был истинным другом России и внес огромный вклад в развитие отношений двух стран, в том числе и в интеграционное строительство Союзного государства.