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Володин назвал закон об однополых браках в США путем к «вырождению нации»

Ведомости

Легализация однополых браков на федеральном уровне в США приведет к «вырождению нации», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.

«[Президент США Джо] Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне. Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. <...> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — сказано в сообщении. 

Володин подчеркнул, что за последние семь лет число однополых браков выросло в 2,5 раза, а количество операций по смену пола за десять лет — в 50 раз. 

12 декабря Байден подписал Respect for Marriage Act, закон о легализации однополых браков в США на федеральном уровне. Этот документ делает недействительным закон от 1996 г., согласно которому браком является только союз между мужчиной и женщиной. Эта фраза содержится в новой редакции Конституции России от 2020 г. 

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5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. За нарушение закона может грозить штраф до 10 млн руб. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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