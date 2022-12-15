Володин назвал закон об однополых браках в США путем к «вырождению нации»
Легализация однополых браков на федеральном уровне в США приведет к «вырождению нации», считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Такое заявление он опубликовал в своем Telegram-канале.
«[Президент США Джо] Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне. Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. <...> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — сказано в сообщении.
Володин подчеркнул, что за последние семь лет число однополых браков выросло в 2,5 раза, а количество операций по смену пола за десять лет — в 50 раз.
12 декабря Байден подписал Respect for Marriage Act, закон о легализации однополых браков в США на федеральном уровне. Этот документ делает недействительным закон от 1996 г., согласно которому браком является только союз между мужчиной и женщиной. Эта фраза содержится в новой редакции Конституции России от 2020 г.
5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. За нарушение закона может грозить штраф до 10 млн руб. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы страны.