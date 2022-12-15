Володин назвал закон об однополых браках в США путем к «вырождению нации»

«[Президент США Джо] Байден подписал закон о легализации однополых браков на федеральном уровне. Теперь в США понятия брака как союза между мужчиной и женщиной не существует. Обычным семьям будет непросто в империи содома, которой стали США. <...> Путь, избранный Вашингтоном, однозначно приведет к большим проблемам американского общества и вырождению нации», — сказано в сообщении.