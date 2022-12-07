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Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ после обращения Хинштейна

Ведомости

Маркетплейс Ozon снял с продажи книги, которые пропагандируют ЛГБТ, после обращения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.

«Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное «Лето…». Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. В свою очередь об этих фактах мне написали подписчики», — написал политик в посте. Он также призвал своих подписчиков сообщать ему о подобных случаях.

«Для рынка это новые требования, поэтому критерии блокировки сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с госорганами. На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента», - сообщил «Ведомостям» представитель Ozon. По его словам, компания выполняет требования законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. «Новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — добавил представитель Ozon.

5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. За нарушение закона может грозить штраф до 10 млн руб. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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