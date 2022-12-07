Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ после обращения Хинштейна
Маркетплейс Ozon снял с продажи книги, которые пропагандируют ЛГБТ, после обращения главы комитета Госдумы по информполитике Александра Хинштейна. Об этом Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале.
«Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное «Лето…». Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. В свою очередь об этих фактах мне написали подписчики», — написал политик в посте. Он также призвал своих подписчиков сообщать ему о подобных случаях.
«Для рынка это новые требования, поэтому критерии блокировки сейчас обсуждает вся отрасль в тесном взаимодействии с госорганами. На этой стадии неизбежны разные трактовки и корректировки системы модерации контента», - сообщил «Ведомостям» представитель Ozon. По его словам, компания выполняет требования законодательства в отношении продажи запрещенных товаров. «Новый закон требует блокировать карточки книг, если в них есть пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений и смены пола. Мы тщательно мониторим подобные товары и скрываем от покупателей, если есть нарушения», — добавил представитель Ozon.
5 декабря президент России Владимир Путин подписал закон о введении крупных административных штрафов за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, педофилии и смены пола среди лиц любого возраста. За нарушение закона может грозить штраф до 10 млн руб. Иностранцев и лиц без гражданства за подобные нарушения будут выдворять за пределы страны.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.