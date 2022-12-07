Ozon снял с продажи книги с пропагандой ЛГБТ после обращения Хинштейна

«Один из крупнейших цифровых маркетплейсов Ozon сегодня удалил из продажи книги, пропагандирующие ЛГБТ, включая печально известное «Лето…». Это произошло сразу после того, как я обратился к руководству компании с требованием исполнить наши законы о запрете ЛГБТ-пропаганды. В свою очередь об этих фактах мне написали подписчики», — написал политик в посте. Он также призвал своих подписчиков сообщать ему о подобных случаях.