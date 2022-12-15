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В Кремле сочли резолюцию Польши о России продолжением антироссийской истерики

Ведомости

Признание России сеймом Польши государством, «поддерживающим терроризм, применяющим террористические меры», является продолжением антироссийской истерики со стороны Варшавы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сейм также счел Москву виновной в крушении рейса ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 г., в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент республики Лех Качиньский.

«Польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, признавать реалии трагического происшествия. Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика — так к этому и относимся», – прокомментировал решение сейма Песков.

23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных