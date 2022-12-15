В Кремле сочли резолюцию Польши о России продолжением антироссийской истерики
Признание России сеймом Польши государством, «поддерживающим терроризм, применяющим террористические меры», является продолжением антироссийской истерики со стороны Варшавы, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Сейм также счел Москву виновной в крушении рейса ВВС Польши в Смоленске в апреле 2010 г., в результате которого на борту погибли 96 человек, в том числе президент республики Лех Качиньский.
«Польские власти просто отказываются смотреть правде в глаза, признавать реалии трагического происшествия. Что касается решения сейма, то продолжается антироссийская истерика — так к этому и относимся», – прокомментировал решение сейма Песков.
23 ноября Европарламент принял резолюцию о признании России «государством — спонсором терроризма». Документ, который носит рекомендательный характер и не имеет юридической силы, поддержали 494 депутата Европарламента, против проголосовали 58, еще 44 – воздержались. Россия в документе обвиняется в «нанесении ударов по Украине в нарушение международного права».