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МИД: передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение

Ведомости

Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у Москвы, передает ТАСС со ссылкой на российский МИД.

«В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — отмечает собеседник агентства.

Он также обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов.

10 декабря азербайджанский МИД сообщил об отправке на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Общая сумма гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном Украине, приближается к 30 млн манатов (более $17,6 млн).

В последний раз Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря. Тогда в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники и затруднена переброска резервов в районы боевых действий.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных