МИД: передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение

В последний раз Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря. Тогда в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники и затруднена переброска резервов в районы боевых действий.