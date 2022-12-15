МИД: передача Баку Украине генераторов в качестве помощи вызывает недоумение
Передача Азербайджаном Украине трансформаторов и генераторов «в качестве гуманитарной помощи» вызывает недоумение у Москвы, передает ТАСС со ссылкой на российский МИД.
«В рамках специальной военной операции ВС Российской Федерации уничтожают критическую инфраструктуру Украины, использующуюся киевским режимом для военных нужд. Азербайджанские поставки, которые вряд ли принципиально изменят ситуацию, не тянут на гуманитарную помощь», — отмечает собеседник агентства.
Он также обратил внимание на мнение некоторых азербайджанских обозревателей, которые указали, что поставленное оборудование востребовано в самой республике с учетом необходимости постконфликтного восстановления карабахских территорий и растущих социально-экономических вызовов.
10 декабря азербайджанский МИД сообщил об отправке на Украину 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов. Общая сумма гуманитарной помощи, направленной Азербайджаном Украине, приближается к 30 млн манатов (более $17,6 млн).
В последний раз Минобороны сообщило о массированном ударе по системе военного управления, объектам оборонно-промышленного и топливно-энергетического комплексов Украины 5 декабря. Тогда в результате удара был прекращен выпуск и ремонт украинского вооружения на предприятиях оборонно-промышленного комплекса, нарушены железнодорожные перевозки военной техники и затруднена переброска резервов в районы боевых действий.