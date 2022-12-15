ВТБ прокомментировал санкции США в отношении своих дочерних структур
«Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США – очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе», — говорится в сообщении;
В пресс-службе отметили, что сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 г., поэтому уже научился адаптироваться к этому.
Ранее сегодня США ввели санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».