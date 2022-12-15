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ВТБ прокомментировал санкции США в отношении своих дочерних структур

Ведомости

Введение санкций в отношении аффилированных с ВТБ компаний — это политизированное решение, которое не особо скажется на работе банка, передает пресс-служба ВТБ.

«Введенные в отношении аффилированных с ВТБ компаний санкции США – очередное доказательство желания оказать давление на бизнес, партнеров и контрагентов с целью получения собственной выгоды. Это политизированное решение, которое, впрочем, не особо скажется на нашей работе», — говорится в сообщении;

В пресс-службе отметили, что сам ВТБ живет под санкциями с февраля 2022 г., поэтому уже научился адаптироваться к этому. 

Ранее сегодня США ввели санкции против 18 организаций, связанных с сектором финансовых услуг РФ. Речь идет о 17 дочерних структурах ВТБ и Росбанке. Кроме того, под ограничения попали бизнесмен Владимир Потанин, его родственники, а также холдинг «Интеррос».

Ранее по теме: США ввели санкции против Потанина и Белоусова

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных