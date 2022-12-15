Госдеп: США не намерены блокировать всю финансовую систему России
США не намерены блокировать всю российскую финансовую систему, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен. Таким образом он ответил на вопрос, намерен ли официальный Вашингтон принимать меры по отключению всех российских банков от системы SWIFT.
«Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — отметил О'Брайен (цитата по ТАСС).
Помимо этого он добавил, что США хотят позволить России поставлять продовольствие, удобрения и энергоносители, которые она экспортирует, особенно «глобальному Югу». Тем не менее, остается намерение лишить Россию ресурсов для проведения спецоперации на Украине.
Десять российских банков, в том числе крупнейшие, уже отключены от SWIFT: Сбербанк, ВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», Промсвязьбанк, Совкомбанк, Новикомбанк и ВЭБ.РФ.
The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками.