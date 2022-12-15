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Госдеп: США не намерены блокировать всю финансовую систему России

Ведомости

США не намерены блокировать всю российскую финансовую систему, заявил координатор американской санкционной политики Джеймс О'Брайен. Таким образом он ответил на вопрос, намерен ли официальный Вашингтон принимать меры по отключению всех российских банков от системы SWIFT.

«Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — отметил О'Брайен (цитата по ТАСС).

Помимо этого он добавил, что США хотят позволить России поставлять продовольствие, удобрения и энергоносители, которые она экспортирует, особенно «глобальному Югу». Тем не менее, остается намерение лишить Россию ресурсов для проведения спецоперации на Украине. 

Десять российских банков, в том числе крупнейшие, уже отключены от SWIFT: СбербанкВТБ, Московский кредитный банк, Россельхозбанк, ФК «Открытие», «Россия», ПромсвязьбанкСовкомбанкНовикомбанк и ВЭБ.РФ. 

The Financial Times со ссылкой на источники писала, что Евросоюз в рамках девятого пакета санкций может наложить запрет на транзакции с еще тремя российскими банками.

Ранее по теме: ВТБ прокомментировал санкции США в отношении своих дочерних структур

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных