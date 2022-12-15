Госдеп: США не намерены блокировать всю финансовую систему России

«Мы внимательно изучаем каждый банк и стараемся избежать или смягчить ущерб, который может возникнуть, если банк не сможет осуществлять свои операции. Таким образом, мы рассматриваем это как постепенное движение, а не как попытку заблокировать всю российскую финансовую систему сразу», — отметил О'Брайен (цитата по ТАСС).