Власти нескольких областей Украины сообщили о взрывах
В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.
По его словам, экстренные службы выехали на место происшествия. Он также призвал жителей города оставаться в укрытиях.
Также о разрушении трех объектов инфраструктуры заявил глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он уточнил, что около 7 утра (8.00 мск) ракетный удар был нанесен по центральной городской больнице в Купянске, в результате разрушения получило инфекционное отделение, пострадавших нет. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о возможных проблемах с электричеством.
Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе. Он отметил, что работает система ПВО. Мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram сообщил, что город остался без электроэнергии.
Согласно данным официального ресурса для оповещения граждан, в настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Полтавской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсона и Запорожья.
В предыдущий раз о взрывах в Киеве Кличко сообщал 14 декабря. Он уточнил, что над Киевом и Киевской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили 10 дронов. При этом в сводке Минобороны России об ударах не говорилось.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.
10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.