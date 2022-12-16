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Власти нескольких областей Украины сообщили о взрывах

Ведомости

В Деснянском, Днепровском и Голосеевском районах Киева произошли взрывы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Украины Виталий Кличко.

По его словам, экстренные службы выехали на место происшествия. Он также призвал жителей города оставаться в укрытиях. 

Также о разрушении трех объектов инфраструктуры заявил глава администрации Харьковской области Украины Олег Синегубов. В своем Telegram-канале он уточнил, что около 7 утра (8.00 мск) ракетный удар был нанесен по центральной городской больнице в Купянске, в результате разрушения получило инфекционное отделение, пострадавших нет. Мэр Харькова Игорь Терехов предупредил жителей города о возможных проблемах с электричеством.

Глава Николаевской области Виталий Ким также сообщил об объявлении воздушной тревоги в регионе. Он отметил, что работает система ПВО. Мэр Полтавы Александр Мамай в Telegram сообщил, что город остался без электроэнергии.

Согласно данным официального ресурса для оповещения граждан, в настоящее время воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, в том числе в Полтавской, Николаевской, Одесской и Черниговской областях, а также на подконтрольной Киеву территории Херсона и Запорожья.

В предыдущий раз о взрывах в Киеве Кличко сообщал 14 декабря. Он уточнил, что над Киевом и Киевской областью системы противовоздушной обороны (ПВО) якобы сбили 10 дронов. При этом в сводке Минобороны России об ударах не говорилось.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.

10 октября российские военные начали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности заявил, что такое решение было принято в ответ на украинские попытки терактов на территории России, включая взрыв на Крымском мосту. Он подчеркнул, что реакция на подобные действия будет жесткой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных