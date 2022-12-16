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Минобороны сообщило об отражении трех контратак ВСУ в ДНР и ЛНР

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За последние сутки российские военные пресекли три контратаки вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении в ДНР и ЛНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«В районах населенных пунктов Артемовск и Шумы Донецкой Народной Республики, а также Белогоровка Луганской Народной Республики отражены три контратаки противника», — говорится в сводке оборонного ведомства. В общей сложности на данном направлении потери противника составили более 40 военнослужащих.

Кроме того, Вооруженные силы (ВС) РФ продолжили наступление на красно-лиманском направлении. В частности, в ДНР и ЛНР были уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. Всего потери противника составили более 50 человек.

На купянском направлении было уничтожено до 20 украинских военнослужащих в районе сел Берестовое и Кисловка в Харьковской области. На южнодонецком направлении российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ, в результате противник потерял до 50 военнослужащих.

Отмечается, что в Харькове ВС РФ поразили украинский склад ракетно-артиллерийского вооружения, а в ДНР уничтожили радиолокационную станцию зенитного ракетного комплекса С-300. Также ракетными войсками и артиллерией российские войска ударили по пунктам управления на подконтрольной территории Киева в Запорожской и Херсонской областях.

Ранее сегодня на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога. В частности, об ударах сообщали власти Харьковской, Николаевской областей, а также Киева и Полтавы. 

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных