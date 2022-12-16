В МИДе решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР
Россия надеется, что виновные в покушении на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской республике (ЦАР) будут найдены и наказаны, говорится в сообщении Министерства иностранных дел России. Ведомство решительно осуждает данное происшествие.
«Решительно осуждаем эту преступную акцию, которая явно преследует цель помешать деятельности «Русского дома» в Банги, а в более широком плане – навредить успешному развитию дружественных отношений между двумя нашими странами. Рассчитываем на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов ЦАР виновные в организации и совершении этого злодеяния будут установлены и понесут заслуженное наказание», — сообщила пресс-служба МИДа.
«РИА Новости» со ссылкой на фото посылки сообщили, что ее отправили из города Ломе, столицы африканского государства Того. По данным агентства, отправление было сделано от имени Алекса Севильяно Мингуэсы.
Сегодня ранее Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице ЦАР Банги было совершено покушение.
По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое.
Инцидент также подтвердил «РИА Новости» пресс-атташе посольства России в Банги Владислав Ильин. По его словам, происшествие произошло утром 16 декабря, глава «Русского дома» находится в госпитале. Представитель посольства РФ в ЦАР рассказал ТАСС, что посылка была анонимной. Он также охарактеризовал ранения Сытого как серьезные.