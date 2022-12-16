В Калининградской области начались учения с участием более 1500 военных
Более 1500 военнослужащих задействуют в командно-штабных учениях в Калининградской области, передает пресс-служба Балтийского флота.
«В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).
В ходе учений корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.
В ноябре прошли комплексные учения подразделений противодействия терроризму в соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях.
В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун», специальные автомобили на базе УАЗ — всего до 50 единиц боевой и специальной техники, около 1 000 военнослужащих.