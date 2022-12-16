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В Калининградской области начались учения с участием более 1500 военных

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Более 1500 военнослужащих задействуют в командно-штабных учениях в Калининградской области, передает пресс-служба Балтийского флота.

«В рамках учения корабельные тактические группы в назначенное время выйдут из пунктов базирования и произведут развертывание сил флота в назначенных районах Балтийского моря для выполнения учебных задач», — говорится в сообщении (цитата по «Интерфаксу»).

В ходе учений корабельные группы Балтийской ВМБ выполнят практические ракетные и артиллерийские стрельбы по поражению кораблей и авиации условного противника.

В ноябре прошли комплексные учения подразделений противодействия терроризму в соединениях и воинских частях Балтийского флота, дислоцированных в Калининградской и Ленинградской областях.

В учениях были задействованы бронетранспортеры БТР-82А, бронеавтомобили «Тигр-М», «Тайфун», специальные автомобили на базе УАЗ — всего до 50 единиц боевой и специальной техники, около 1 000 военнослужащих.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных