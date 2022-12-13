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В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности армии

Ведомости

В Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.

«Под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что передвижение по некоторых дорогам общего пользования временно ограничено из-за передвижения военной техники и войск. 

Внезапная проверка боевой готовности носит «комплексный характер», отметили в минобороны. Военным предстоит выдвинуться в назначенные районы, чтобы организовать их охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина. 

В предыдущий раз госсекретариат Совета безопасности Белоруссии проводил проверку вооруженных сил 11-12 октября. В мероприятиях приняли участие 500 военных, также было привлечено 50 единиц техники.

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. 

31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. Также 3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности. 

6 декабря в республике начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны. Спустя сутки в Белоруссии прошли антитеррористические учения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных