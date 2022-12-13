В Белоруссии началась внезапная проверка боевой готовности армии
В Белоруссии по поручению президента республики Александра Лукашенко началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу минобороны Белоруссии.
«Под руководством государственного секретариата Совета безопасности начата внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что передвижение по некоторых дорогам общего пользования временно ограничено из-за передвижения военной техники и войск.
Внезапная проверка боевой готовности носит «комплексный характер», отметили в минобороны. Военным предстоит выдвинуться в назначенные районы, чтобы организовать их охрану и оборону, а также навести мостовые переправы через реки Неман и Березина.
В предыдущий раз госсекретариат Совета безопасности Белоруссии проводил проверку вооруженных сил 11-12 октября. В мероприятиях приняли участие 500 военных, также было привлечено 50 единиц техники.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии. В частности, он утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран. Также 3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности.