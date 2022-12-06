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В Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности войск

Ведомости

В Белоруссии начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны на требуемом уровне, сообщается на сайте минобороны республики.

«Основные цели — поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки», – пояснили там.

Мероприятия представляют собой комплекс последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями и воинскими частями и проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки, добавили в Минобороны.

В октябре президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Сообщалось, что их общая численность составит 9000 человек.

С февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться, заявил Шойгу в начале ноября на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии. 1 декабря министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил о необходимости готовить армию к защите страны. Он отметил, что непосредственной подготовки к войне нет, однако обстановка «не становится лучше».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных