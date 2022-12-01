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Министр обороны Белоруссии заявил о необходимости готовить армию к защите страны

Ведомости

Белоруссия обязана реагировать на военные приготовления соседних стран и готовить вооруженные силы к защите республики, заявил министр обороны Виктор Хренин.

«Видя, как действуют наши соседи, мы, естественно, обязаны реагировать на все происходящее и готовить свои вооруженные силы, свое государство. Прежде всего — к защите, к обороне», — заявил Хренин (цитата по «БелТА»).

Министр отметил, что непосредственной подготовки к войне нет, однако обстановка «не становится лучше». «Мы прекрасно понимаем, что если сейчас втянуться в гонку вооружений, как это делают некоторые государства, то мы, конечно, можем доставить неприятности нашей экономике и определенные социальные проблемы», — пояснил он.

Хренин ранее заявил о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении. По его данным, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году.

Президент республики Александр Лукашенко также указывал на возросшие угрозы, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных