Министр обороны Белоруссии заявил о необходимости готовить армию к защите страны

Хренин ранее заявил о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении. По его данным, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году.