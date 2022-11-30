В Минске заявили о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении
Проведенный анализ показывает, что НАТО готовится к ведению боевых действий на восточном направлении, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».
По его данным, западные страны прямо рассматривают Россию и Белоруссию в качестве противников и отрабатывают вопросы наступательного характера. В частности, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году.
Кроме того, восточноевропейские страны сейчас активно расширяют свои возможности по приему и размещению иностранных воинских контингентов, в частности модернизируют аэродромы, военно-морские базы и порты, а также создают передовые базы для хранения вооружений, добавил министр.
«Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», – резюмировал Хренин.
Ход спецоперации России на Украине показывает, отметил он, прямую заинтересованность стран Запада в затягивании конфликта и их готовность воевать руками украинцев вплоть до «последнего солдата». Помимо этого на Украине готовят также националистические формирования, которые впоследствии могут быть использованы для силового захвата власти в Белоруссии, утверждает Хренин.
Задачи региональной группировки, дислоцированной в республике, не менялись и связаны исключительно с обороной, подчеркнул он.
23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он.
10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.