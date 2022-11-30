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В Минске заявили о подготовке НАТО к военным действиям на восточном направлении

Ведомости

Проведенный анализ показывает, что НАТО готовится к ведению боевых действий на восточном направлении, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня».

По его данным, западные страны прямо рассматривают Россию и Белоруссию в качестве противников и отрабатывают вопросы наступательного характера. В частности, интенсивность полетов разведывательной авиации США и их союзников, в том числе у границ Белоруссии, увеличилась вдвое: с 30 разведывательных вылетов в неделю в 2021 г. до 65-70 в этом году. 

Кроме того, восточноевропейские страны сейчас активно расширяют свои возможности по приему и размещению иностранных воинских контингентов, в частности модернизируют аэродромы, военно-морские базы и порты, а также создают передовые базы для хранения вооружений, добавил министр.

«Если обобщить эти факты, рассматривая комплекс мероприятий США и НАТО военного характера по сдерживанию так называемой угрозы с Востока, то можно констатировать: идет подготовка к ведению военных действий на восточном направлении», – резюмировал Хренин.

Ход спецоперации России на Украине показывает, отметил он, прямую заинтересованность стран Запада в затягивании конфликта и их готовность воевать руками украинцев вплоть до «последнего солдата». Помимо этого на Украине готовят также националистические формирования, которые впоследствии могут быть использованы для силового захвата власти в Белоруссии, утверждает Хренин.

Задачи региональной группировки, дислоцированной в республике, не менялись и связаны исключительно с обороной, подчеркнул он.

23 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Запад в попытках втянуть Белоруссию в конфликт на Украине. Он также выступил за мирное урегулирование ситуации, но усомнился, что Украине дадут сесть за стол переговоров. В октябре госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница. В таком случае республика «даст отпор», подчеркнул он. 

10 октября Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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