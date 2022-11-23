Лукашенко: Запад всеми силами пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

«Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой», — заявил Лукашенко. Белорусский президент также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса. По его словам, НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы.