Лукашенко: Запад всеми силами пытается втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страны Запада всеми силами пытаются втянуть республику в конфликт на Украине. Об этом он сказал на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в узком составе, передает «БелТА».
«Страны Запада обвинили и продолжают обвинять нас во всех смертных грехах. Пытаются всеми силами втянуть Беларусь в этот конфликт, хотя сами "по уши" в это втянуты. На их полигонах проходят обучение тысячи украинских солдат по натовским программам. Киев обеспечивается западным вооружением и военной техникой», — заявил Лукашенко. Белорусский президент также напомнил о заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что победа России в конфликте на Украине будет означать поражение Североатлантического альянса. По его словам, НАТО окончательно закрепило антироссийский и антибелорусский векторы.
Лукашенко подчеркнул необходимость остановить конфликт на Украине и начать мирные переговоры. При этом президент Белоруссии задался вопросом, дадут ли Украине сесть за стол переговоров. «Беларусь постоянно и настойчиво предупреждала об опасной эскалации военно-политической ситуации в Европейском регионе. Мы указывали на деградацию системы международной безопасности, обесценивание соглашений в области разоружения и контроля над вооружениями», — отметил Лукашенко.
В прошлом месяце госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что страна не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница, — «вот тогда дадим отпор». Он подчеркнул, что «Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт», поскольку некоторые европейские государства не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия.
10 октября Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные, подчеркнул он. Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
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