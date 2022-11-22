Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о проведении скрытой мобилизации
Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о якобы проведении на территории республики скрытой мобилизации, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«Домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — отмечается в сообщении.
В оборонном ведомстве пояснили, что военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.
15 ноября Минобороны республики сообщило о плановой проверке учетных данных военнообязанных. В ведомстве также отметили, что ход проведения этой проверки демонстрирует высокий уровень понимания белорусами своих обязанностей по воинскому учету.
После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он.
7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса