Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о проведении скрытой мобилизации

В оборонном ведомстве пояснили, что военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.