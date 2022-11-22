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Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о проведении скрытой мобилизации

Ведомости

Министерство обороны Белоруссии опровергло информацию о якобы проведении на территории республики скрытой мобилизации, передает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«Домыслы о проведении в стране скрытой мобилизации являются дезинформацией», — отмечается в сообщении.

В оборонном ведомстве пояснили, что военнообязанные вызываются для уточнения данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу. С середины ноября до конца этого года учетные данные будут сверены у всех военнообязанных, стоящих на воинском учете, добавили в пресс-службе.

15 ноября Минобороны республики сообщило о плановой проверке учетных данных военнообязанных. В ведомстве также отметили, что ход проведения этой проверки демонстрирует высокий уровень понимания белорусами своих обязанностей по воинскому учету.

После того как президент России Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию, президент Белоруссии Александр Лукашенко опроверг сообщения о том, что она будет проведена и в республике. «Не будет никакой мобилизации. Мы не собираемся мобилизовывать. Это вранье», – говорил он.

7 октября министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что в случае необходимости республика может выставить ресурс в 500 000 подготовленных военных.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных