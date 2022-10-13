В Совбезе Белоруссии назвали условие участия страны в конфликте на Украине

Он подчеркнул, что «Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт», поскольку некоторые европейские государства не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия. «Политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает», — утвердил Вольфович.