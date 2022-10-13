В Совбезе Белоруссии назвали условие участия страны в конфликте на Украине
Белоруссия не будет вступать в военный конфликт до тех пор, пока не будет нарушена государственная граница — «вот тогда дадим отпор», с таким заявлением выступил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович, передает агентство «БелТА».
«Беларусь, как сказал президент, воевать не будет, претензий предъявлять не будет. За исключением того, если будет нарушена наша государственная граница. Вот тогда мы дадим отпор», — сказал он.
Он подчеркнул, что «Запад все больше старается найти рычаги и способы влияния для того, чтобы втянуть нашу страну в военный конфликт», поскольку некоторые европейские государства не устраивает существование «такого уголка безопасности, мира, созидания», как Белоруссия. «Политический прессинг продолжается уже давно, экономические санкции тоже, военное присутствие, демонстрация военной решимости возле наших границ также идет не первый год. И все это нарастает», — утвердил Вольфович.
В начале этой недели, 10 октября, Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики в рамках развертывания совместной региональной группировки войск. Основу этой группировки, формирование которой уже началось, составят белорусские военные, подчеркнул он. Белорусский президент также считает, что Киев готовится к открытию второго фронта на границе с республикой, что «безумно с военной точки зрения», однако на это Украину толкают ее западные «хозяева».
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон предостерег белорусского лидера Александра Лукашенко от участия в конфликте на Украине, в противном случае у него возникнут «проблемы». Макрон также напомнил, что ЕС уже ввел санкции в отношении Белоруссии после того, как на территории этой страны были размещены российские военные «для переброски на Украину».
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