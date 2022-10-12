Столтенберг призвал Лукашенко не вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.