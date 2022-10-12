Столтенберг призвал Лукашенко не вовлекать Белоруссию в конфликт на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко должен перестать оказывать поддержку России в проведении СВО на Украине, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«Мы видели, как Белоруссия была использована в качестве плацдарма для запуска ракет по Украине. И президент Белоруссии должен прекратить поддерживать военные усилия России», – приводит его слова ТАСС.
Столтенберг также выразил надежду, что политическое руководство Белоруссии перестанет быть «соучастником» конфликта.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, по неофициальным каналам Минск предупредили о нанесении ударов по Белоруссии с территории Украины. Он отметил, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой.
В связи с этим белорусский лидер договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
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