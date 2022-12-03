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Минобороны Белоруссии сообщило о подписании с РФ протокола о безопасности

Ведомости

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.

В Минске главы министерств проводят переговоры, Шойгу сегодня прибыл в столицу республики, передает ведомство. Министры двух стран, как отмечается, «обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества». Шойгу и Хренин также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г.

Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства. Он также высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства», передает «РИА Новости».

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10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Сообщалось, что их общая численность составит 9000 человек.

С февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться, заявил Шойгу в начале ноября на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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