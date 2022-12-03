Минобороны Белоруссии сообщило о подписании с РФ протокола о безопасности
Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин в Минске подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности, сообщает пресс-служба белорусского военного ведомства.
В Минске главы министерств проводят переговоры, Шойгу сегодня прибыл в столицу республики, передает ведомство. Министры двух стран, как отмечается, «обсудили актуальные вопросы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества». Шойгу и Хренин также подписали протокол о внесении изменений в соглашение между Минском и Москвой о совместном обеспечении региональной безопасности в военной сфере от 19 декабря 1997 г.
Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой заявил, что союзнические отношения с Белоруссией приобрели особое значение в условиях беспрецедентного давления Запада и его необъявленной войны против Союзного государства. Он также высоко оценил «решимость Белоруссии противостоять враждебному курсу США и их союзников, готовность совместно обеспечивать военную безопасность Союзного государства», передает «РИА Новости».
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. По его словам, при необходимости Польша может стянуть войска к белорусской границе за несколько часов. Также, утверждает Лукашенко, Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики. Сообщалось, что их общая численность составит 9000 человек.
С февраля численность сил НАТО у российских границ выросла до 30 000 человек, в будущем эта цифра может увеличиться, заявил Шойгу в начале ноября на заседании совместной коллегии с военным ведомством Белоруссии.