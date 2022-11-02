Россия и Белоруссия отработали сценарии развертывания региональной группировки войск

17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, в республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек. При этом 1 ноября в Белом доме заявили, что не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать украинский кризис за столом переговоров, но не отказывается от оказания военной поддержки Украине.