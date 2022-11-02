Россия и Белоруссия отработали сценарии развертывания региональной группировки войск
Российские и белорусские военные отработали различные сценарии развертывания и применения региональной группировки войск, сообщил первый замглавы генштаба ВС Белоруссии Игорь Король, передает «БелТА».
«С момента создания региональной группировки войск и сил Беларуси и России нами в ходе учений отработаны различные сценарии развертывания и применения этого оборонного компонента Союзного государства», – рассказал он.
Король пояснил, что эти меры носят оборонительный характер и являются реакцией на действия западных оппонентов.
Ранее сегодня министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об увеличении численности сил НАТО у российских границ до 30 000 человек.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко договорился с российским коллегой Владимиром Путиным о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
17 октября совместная группировка приступила к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, в республику продолжают прибывать российские военные, их общая численность составит 9000 человек. При этом 1 ноября в Белом доме заявили, что не стремятся к конфликту с Россией из-за Украины. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что Вашингтон рассчитывает урегулировать украинский кризис за столом переговоров, но не отказывается от оказания военной поддержки Украине.
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