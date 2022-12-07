В Белоруссии проверят систему реагирования на террористические акты
7-8 декабря в Белоруссии проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на госсекретариат Совета безопасности республики.
Учения предполагают передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности. Кроме того, планируется применение имитационных средств поражения. В госсекретариате уточнили, что на два дня также будет ограничено движение транспорта по некоторым дорогам общего пользования и участкам местности.
10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, Лукашенко утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.
Также 3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности. 6 декабря в республике начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны.
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