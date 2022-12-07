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В Белоруссии проверят систему реагирования на террористические акты

Ведомости

7-8 декабря в Белоруссии проводится проверка государственной системы реагирования на акты терроризма. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на госсекретариат Совета безопасности республики.

Учения предполагают передвижение военной техники и личного состава сил обеспечения национальной безопасности. Кроме того, планируется применение имитационных средств поражения. В госсекретариате уточнили, что на два дня также будет ограничено движение транспорта по некоторым дорогам общего пользования и участкам местности.

10 октября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возросших угрозах, которые поступают от западных стран в отношении республики. В частности, Лукашенко утверждал, что Киев работает над открытием второго фронта на границе с республикой. В связи с этим Россия и Белоруссия договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. Лукашенко поручил разместить небольшую часть российских военных на территории республики.

14 октября в Белоруссии ввели режим повышенной террористической опасности. 31 октября белорусский лидер подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

Также 3 декабря стало известно, что министры обороны РФ и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение двух стран в сфере безопасности. 6 декабря в республике начались плановые мероприятия по поддержанию боевой и мобилизационной готовности войск страны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных