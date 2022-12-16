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Хорватия решила не тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС

Ведомости

Парламент Хорватии не поддержад участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine), передает Associated Press.

Из 151 депутата 97 поддержали решение, что на четыре голоса меньше необходимого. Против проголосовали десять человек, остальные воздержались или не приняли участия в голосовании.

Голосование в парламенте прошло после того, как президент страны Зоран Милович не поддержал решение о присоединении к миссии. По его словам, это противоречит конституции Хорватии.

17 октября Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро. 

В октябре власти Венгрии заявили, что страна не будет участвовать в миссии ЕС. Отмечалось, что Будапешт не давал своего согласия на создание этой тренировочной миссии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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