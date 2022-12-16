Хорватия решила не тренировать украинских солдат в рамках миссии ЕС
Парламент Хорватии не поддержад участие в миссии ЕС по подготовке украинских военных (EUMAM Ukraine), передает Associated Press.
Из 151 депутата 97 поддержали решение, что на четыре голоса меньше необходимого. Против проголосовали десять человек, остальные воздержались или не приняли участия в голосовании.
Голосование в парламенте прошло после того, как президент страны Зоран Милович не поддержал решение о присоединении к миссии. По его словам, это противоречит конституции Хорватии.
17 октября Совет ЕС утвердил запуск тренировочной миссии для украинских войск и сил территориальной обороны на территории стран ЕС. Мандат миссии продлится первоначально два года, ее финансирование оценивается в 107 млн евро.
В октябре власти Венгрии заявили, что страна не будет участвовать в миссии ЕС. Отмечалось, что Будапешт не давал своего согласия на создание этой тренировочной миссии.