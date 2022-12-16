CNN: ФИФА отказалась транслировать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ
Просьба украинского президента Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.
Как сообщил источник, в офисе Зеленского были удивлены отрицательным ответом ФИФА. CNN уточнил, что переговоры между Украиной и ФИФА продолжаются.
«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — сказал собеседник CNN.
16 декабря президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что организация положила конец политическим заявлениям, поскольку «должна заботиться обо всех». «Мы глобальная организация, и мы никого не дискриминируем», — сказал Инфантино.
Еще в ноябре Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура попросили участников чемпионата мира по футболу сконцентрироваться на игре и не смешивать ее с политикой. «Не позволяйте футболу втягиваться в каждую существующую идеологическую или политическую битву», — говорится в письме, разосланном Инфантино и Самура участникам ЧМ-2022. В ФИФА заявили, что будут рады всем, несмотря на происхождение, пол, религию, национальность и др.
Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря. В решающем матче мирового первенства сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча состоится на национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18:00 по московскому времени.