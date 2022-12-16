CNN: ФИФА отказалась транслировать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ

Еще в ноябре Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура попросили участников чемпионата мира по футболу сконцентрироваться на игре и не смешивать ее с политикой. «Не позволяйте футболу втягиваться в каждую существующую идеологическую или политическую битву», — говорится в письме, разосланном Инфантино и Самура участникам ЧМ-2022. В ФИФА заявили, что будут рады всем, несмотря на происхождение, пол, религию, национальность и др.