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CNN: ФИФА отказалась транслировать видеообращение Зеленского перед финалом ЧМ

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Просьба украинского президента Владимира Зеленского выступить с видеообращением перед началом финального матча чемпионата мира по футболу 2022 г. в Катаре была отклонена Международной федерацией футбола (ФИФА), сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

Как сообщил источник, в офисе Зеленского были удивлены отрицательным ответом ФИФА. CNN уточнил, что переговоры между Украиной и ФИФА продолжаются.

«Мы думали, что ФИФА хочет использовать свою платформу для общего блага», — сказал собеседник CNN.

16 декабря президент ФИФА Джанни Инфантино на пресс-конференции заявил, что организация положила конец политическим заявлениям, поскольку «должна заботиться обо всех». «Мы глобальная организация, и мы никого не дискриминируем», — сказал Инфантино.

Еще в ноябре Инфантино и генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура попросили участников чемпионата мира по футболу сконцентрироваться на игре и не смешивать ее с политикой. «Не позволяйте футболу втягиваться в каждую существующую идеологическую или политическую битву», — говорится в письме, разосланном Инфантино и Самура участникам ЧМ-2022. В ФИФА заявили, что будут рады всем, несмотря на происхождение, пол, религию, национальность и др.

Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря. В решающем матче мирового первенства сыграют сборные Аргентины и Франции. Встреча состоится на национальном стадионе в Лусаиле и начнется в 18:00 по московскому времени.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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