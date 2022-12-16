Bloomberg: в Венгрии выступают за скорейшее вступление Украины в Евросоюз
Венгрия надеется, что Украина вступит в Евросоюз как можно скорее, передает агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балаша Орбана.
«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны–члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс», — отметил Орбан.
По его словам, в Будапеште также не хотели бы отказываться от отношений с Москвой, потому что позиция Венгрии прежде всего основана на идее поддержания связей. «Так что мы не должны отделяться друг от друга», — добавил он.
В июне статус кандидатов на вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. На данный статус также претендует Грузия. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, решение об этом будет принято до конца 2023 г.
Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.