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Bloomberg: в Венгрии выступают за скорейшее вступление Украины в Евросоюз

Ведомости

Венгрия надеется, что Украина вступит в Евросоюз как можно скорее, передает агентство Bloomberg со ссылкой на советника премьер-министра страны Балаша Орбана.

«Мы надеемся, что это произойдет как можно скорее. Страны–члены должны оказать давление на Еврокомиссию, чтобы ускорить этот процесс», — отметил Орбан.

По его словам, в Будапеште также не хотели бы отказываться от отношений с Москвой, потому что позиция Венгрии прежде всего основана на идее поддержания связей. «Так что мы не должны отделяться друг от друга», — добавил он.

В июне статус кандидатов на вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. На данный статус также претендует Грузия. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, решение об этом будет принято до конца 2023 г.

Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.

Ранее по теме: Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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