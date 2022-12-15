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Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС

Ведомости

Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение представить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс. 

«На саммите ЕС было принято решение предоставить Боснии и Герцеговине статуса кандидата», — написал он.

Лейтс также опубликовал текст заявления саммита ЕС по итогам встречи. Отмечается, что Евросовет одобрил выводы Совета ЕС от 13 декабря по процессу расширения и согласился одобрить статус кандидата ЕС для Боснии и Герцеговины.

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС 16 февраля 2022 г. 12 октября Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС предоставить стране статус кандидата. Уточнялось, что для этого страна должна предпринять шаги по «укреплению демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью, обеспечению гарантий свободы СМИ и управлению миграцией в стране». 

6 декабря агентство Bloomberg писало, что такой статус для Боснии и Герцеговины лидеры стран ЕС могут одобрить на саммите в Брюсселе 15 декабря. 

Кроме того, в июне статус кандидатов для вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. На данный статус также претендует Грузия. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, решение об этом будет принято до конца 2023 г. 

Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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