Боснии и Герцеговине предоставили статус кандидата на вступление в ЕС
Главы государств и правительств Евросоюза приняли решение представить Боснии и Герцеговине статус кандидата на членство в ЕС. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь председателя Евросовета Баренд Лейтс.
«На саммите ЕС было принято решение предоставить Боснии и Герцеговине статуса кандидата», — написал он.
Лейтс также опубликовал текст заявления саммита ЕС по итогам встречи. Отмечается, что Евросовет одобрил выводы Совета ЕС от 13 декабря по процессу расширения и согласился одобрить статус кандидата ЕС для Боснии и Герцеговины.
Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС 16 февраля 2022 г. 12 октября Еврокомиссия рекомендовала странам — членам ЕС предоставить стране статус кандидата. Уточнялось, что для этого страна должна предпринять шаги по «укреплению демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, усилению борьбы с коррупцией и организованной преступностью, обеспечению гарантий свободы СМИ и управлению миграцией в стране».
6 декабря агентство Bloomberg писало, что такой статус для Боснии и Герцеговины лидеры стран ЕС могут одобрить на саммите в Брюсселе 15 декабря.
Кроме того, в июне статус кандидатов для вступление в ЕС получили Украина и Молдавия. На данный статус также претендует Грузия. По словам посла ЕС в Грузии Павла Герчинского, решение об этом будет принято до конца 2023 г.
Процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых — подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС.