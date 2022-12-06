Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на вступление в ЕС 15 декабря

Сроки вступления в ЕС всегда разнятся для каждой страны. Быстрее всего, менее чем за два года, эту процедуру удалось пройти Австрии, Финляндии и Швеции. Сильнее всего этот процесс затянулся у Хорватии: ее приняли в ЕС в 2013 г., спустя восемь лет после начала переговоров о членстве и спустя 10 – после подачи заявки.