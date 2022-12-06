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Босния и Герцеговина может получить статус кандидата на вступление в ЕС 15 декабря

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Лидеры стран ЕС могут предоставить Боснии и Герцеговине официальный статус кандидата на вступление в блок на саммите в Брюсселе 15 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники. 

Босния и Герцеговина подала заявку на вступление в ЕС 16 февраля 2022 г. 12 октября Еврокомиссия рекомендовала странам - членам ЕС предоставить стране статус кандидата при условии, «что будет предпринят ряд шагов для укрепления демократии, функционирования государственных институтов, верховенства закона, усиления борьбы с коррупцией и организованной преступностью, обеспечения гарантий свободы СМИ и управления миграцией в стране». Как пояснил Bloomberg, Босния и Герцеговина до сих пор «борется с последствиями балканских войн 1990-х гг.».

По словам премьер-министра Словении Роберта Голоба, это только вопрос времени, когда решение о вступлении Боснии и Герцеговины в состав ЕС будет принято. 

В июне Европейский парламент принял резолюцию о скорейшем предоставлении Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. В ноябре посол ЕС в Грузии Павел Герчинский сообщил, что решение по вопросу о предоставлении Грузии статуса кандидата в члены Евросоюза будет принято до конца 2023 г.

Согласно правилам, процедура вступления стран в ЕС предполагает прохождение нескольких основных этапов, среди которых – подача заявки, получение статуса кандидата, переговоры, ратификация и интеграция. При этом формально статус кандидата не означает автоматического начала переговоров о вступлении в ЕС. 

Сроки вступления в ЕС всегда разнятся для каждой страны. Быстрее всего, менее чем за два года, эту процедуру удалось пройти Австрии, Финляндии и Швеции. Сильнее всего этот процесс затянулся у Хорватии: ее приняли в ЕС в 2013 г., спустя восемь лет после начала переговоров о членстве и спустя 10 – после подачи заявки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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