На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР обнаружена записка с угрозой
На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой, передает «РИА Новости».
На фото также изображен письменный стол с компьютером, а также осколки чашки, стеклянного предмета и еще два черных пластиковых предмета, один из которых похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом находится пакет бандероли DHL.
«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Как рассказал представитель полиции ЦАР после осмотра места взрыва, Сытый, вероятно, начал разбирать почту на столе, когда открыл пакет DHL и сверток взорвался.
Сегодня ранее Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице ЦАР Банги было совершено покушение.
По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое.
В МИДе решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР, а также выразили надежду на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов виновные в организации и совершении этого преступления будут установлены и «понесут заслуженное наказание».