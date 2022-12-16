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На месте покушения на главу «Русского дома» в ЦАР обнаружена записка с угрозой

Ведомости

На месте покушения на главу «Русского дома» Дмитрия Сытого в Центральноафриканской Республике (ЦАР) была найдена записка с угрозой, передает «РИА Новости».

На фото также изображен письменный стол с компьютером, а также осколки чашки, стеклянного предмета и еще два черных пластиковых предмета, один из которых похож на зажигалку, второй — чуть меньшей длины и шире. Рядом находится пакет бандероли DHL.

«Это тебе от всех французов. Русские уберутся из Африки», — напечатано на русском языке на узком листке бумаги. Как рассказал представитель полиции ЦАР после осмотра места взрыва, Сытый, вероятно, начал разбирать почту на столе, когда открыл пакет DHL и сверток взорвался.

Сегодня ранее Содружество офицеров за международную безопасность (СОМБ) сообщило, что на главу культурного центра «Русский дом» Дмитрия Сытого в столице ЦАР Банги было совершено покушение.

По данным СОМБ, Сытому доставили посылку, в которой находилась взрывчатка. Уточняется, что взрывчатое вещество сдетонировало у него в руках. В настоящее время за его жизнь борются врачи, состояние главы «Русского дома» оценивается как тяжелое. 

В МИДе решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР, а также выразили надежду на то, что в результате оперативного расследования силами компетентных органов виновные в организации и совершении этого преступления будут установлены и «понесут заслуженное наказание».

Ранее по теме: В МИДе решительно осудили покушение на главу «Русского дома» в ЦАР

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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