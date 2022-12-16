Песков назвал «полной чушью» утверждения о поручении ликвидировать Зеленского
Президент России Владимир Путин не поручал главе Чечни Рамзану Кадырову ликвидировать украинского лидера Владимира Зеленского в начале спецоперации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Это полная чушь», — заявил представитель Кремля (цитата по ТАСС).
Издание The Wall Street Journal ранее писало со ссылкой на украинские спецслужбы о приказе президента Путина для Кадырова, которому якобы было поручено занять правительственный квартал в Киеве и убить Зеленского.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.