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Минобороны РФ: под контроль российских военных перешла Яковлевка в ДНР

Ведомости

Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в опубликованной в Telegram-канале ежедневной сводке Минобороны России.

«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск», – говорится в сводке министерства.

В Минобороны также сообщили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР были отражены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции.

Близ населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской народной республики (ЛНР) Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки провести разведку боем.  

У Времевки (ДНР) была уничтожена ремонтно-эвакуационная украинская группа, у Новомихайловки, Владимировки ДНР и Новоселовки Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.

Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления одной из бригад терробороны в районе Красного Лимана ДНР. У Константиновки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) на последние сутки сбит беспилотник у Еленовки (ДНР) и перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

С начала спецоперации уничтожены 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотника, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и др.

Ранее 18 декабря в министерстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, где пообщался с военнослужащими. Шойгу поблагодарил личный состав за «образцовое выполнение боевых задач». Кроме того, министр на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск РФ на операционных направлениях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных