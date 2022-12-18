Минобороны РФ: под контроль российских военных перешла Яковлевка в ДНР
Российские подразделения взяли под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики (ДНР), сообщается в опубликованной в Telegram-канале ежедневной сводке Минобороны России.
«На Донецком направлении в результате наступательных действий российских подразделений взят под контроль населенный пункт Яковлевка Донецкой народной республики. В настоящее время завершается его зачистка от остатков украинских войск», – говорится в сводке министерства.
В Минобороны также сообщили, что в районах населенных пунктов Подгородное, Клещиевка, Курдюмовка ДНР были отражены попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) вернуть утраченные позиции.
Близ населенных пунктов Голиково и Кременная Луганской народной республики (ЛНР) Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки провести разведку боем.
У Времевки (ДНР) была уничтожена ремонтно-эвакуационная украинская группа, у Новомихайловки, Владимировки ДНР и Новоселовки Запорожской области уничтожены три диверсионно-разведывательные группы.
Оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления одной из бригад терробороны в районе Красного Лимана ДНР. У Константиновки в ДНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36. Средствами противовоздушной обороны (ПВО) на последние сутки сбит беспилотник у Еленовки (ДНР) и перехвачены девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.
С начала спецоперации уничтожены 344 самолета, 184 вертолета, 2676 беспилотника, 398 зенитных ракетных комплексов, 7149 танков и других боевых бронированных машин, 931 боевая машина реактивных систем залпового огня и др.
Ранее 18 декабря в министерстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, где пообщался с военнослужащими. Шойгу поблагодарил личный состав за «образцовое выполнение боевых задач». Кроме того, министр на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск РФ на операционных направлениях.