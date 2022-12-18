Минобороны РФ: под контроль российских военных перешла Яковлевка в ДНР

Ранее 18 декабря в министерстве сообщили, что министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Он совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, где пообщался с военнослужащими. Шойгу поблагодарил личный состав за «образцовое выполнение боевых задач». Кроме того, министр на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск РФ на операционных направлениях.