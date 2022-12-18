Газета
Политика

Шойгу проверил передовые позиции подразделений РФ в зоне спецоперации

Ведомости

Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.

По сообщению Минобороны, генерал армии совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, где пообщался с военнослужащими. Шойгу поблагодарил личный состав за «образцовое выполнение боевых задач». Кроме того, министр на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск РФ на операционных направлениях.

«Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, размещение личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», — сообщили в ведомстве.

Ранее по теме: Шойгу сообщил, что потери ВСУ за ноябрь составили более 8300 военных

В конце ноября Шойгу сообщил, что на более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев. По его данным, в учебных центрах было подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др.

7 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что только половина из 300 000 мобилизованных находится в зоне спецоперации. Из них, уточнил он, 77 000 человек состоят в боевых подразделениях, а остальные «находятся на вторых-третьих рубежах».

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение. 

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных