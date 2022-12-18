Шойгу проверил передовые позиции подразделений РФ в зоне спецоперации
Министр обороны России Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в районах проведения специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба военного ведомства.
По сообщению Минобороны, генерал армии совершил облет районов дислокации войск и проверил передовые позиции российских подразделений в зоне СВО, где пообщался с военнослужащими. Шойгу поблагодарил личный состав за «образцовое выполнение боевых задач». Кроме того, министр на пункте управления группировкой заслушал доклады командующих о текущей обстановке и действиях войск РФ на операционных направлениях.
«Особое внимание в ходе заслушивания командующих министр обороны РФ обратил на организацию всестороннего обеспечения войск, размещение личного состава в полевых условиях, а также работу медицинских и тыловых подразделений», — сообщили в ведомстве.
В конце ноября Шойгу сообщил, что на более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев. По его данным, в учебных центрах было подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др.
7 декабря президент РФ Владимир Путин сообщил, что только половина из 300 000 мобилизованных находится в зоне спецоперации. Из них, уточнил он, 77 000 человек состоят в боевых подразделениях, а остальные «находятся на вторых-третьих рубежах».
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России, с 19 октября в регионах введено военное положение.