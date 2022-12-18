Шойгу проверил передовые позиции подразделений РФ в зоне спецоперации

В конце ноября Шойгу сообщил, что на более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев. По его данным, в учебных центрах было подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др.