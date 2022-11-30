Шойгу: свыше 300 000 резервистов прошли обучение за два месяца
На более 100 полигонах в России и Белоруссии за два месяца было обучено свыше 300 000 резервистов, включая добровольцев, сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает ТАСС.
«К боевой учебе новых воинских формирований привлечено около трех тысяч инструкторов, задействовано более ста полигонов на территории нашей страны и Республики Беларусь. За два месяца обучено свыше 300 000 резервистов, в том числе добровольцев», — сообщил глава оборонного ведомства.
В учебных центрах подготовлено около 8000 экипажей боевых машин и танков, средств противовоздушной обороны, комплексов беспилотной авиации и др., сообщил Шойгу. По его словам, военнослужащие получили знания, которые нужны для успешного выполнения боевых задач.
4 ноября президент России Владимир Путин заявил, что в стране мобилизовано 318 000 человек. Тогда он сообщил, что из этого числа 49 000 мужчин уже находятся в войсках и выполняют боевые задачи, а остальные мобилизованные занимаются подготовкой.
Частичная мобилизации в России началась 21 сентября по указу президента страны. 28 октября Шойгу доложил о завершении частичной мобилизации. 31 октября в Минобороны заявили об окончательном завершении всех мероприятий, проводимых в рамках призыва по частичной мобилизации, включая выдачу повесток. Позже это подтвердил и Путин, подчеркнув, что в этом вопросе «поставлена точка».
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