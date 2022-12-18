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Сальдо: строить новый город в Херсонской области будут под контролем Кириенко

Ведомости

Контролировать ход строительства в Геническом районе Херсонской области нового города будет администрация президента РФ и ее замруководителя Сергей Кириенко, сообщил в воскресенье на встрече с журналистами врио губернатора региона Владимир Сальдо.

О том, что президент РФ Владимир Путин поручил построить в Геническом районе — на Арабатской стрелке — небольшой город, Сальдо сообщил ранее на этой неделе. Сегодня в своем Telegram-канале он уточнил, что правительством России уже собраны исходные данные, началась разработка проекта комплексной застройки.

«Реализация проекта будет контролироваться  администрацией президента и лично первым заместителем руководителя администрации президента Сергеем Кириенко», — сообщил врио главы региона.  

Сальдо напомнил, что местом строительства станет Арабатская стрелка — «жемчужина Херсонщины с уникальными природно-рекреационными возможностями». По его словам, планируется возведение новых кварталов с видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Глава Херсонской области пообещал, что также будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления. Ранее он отмечал, что скоро регион «посоревнуется» с Мариуполем в скорости возведения новых городских кварталов.

Ранее по теме: Путин 20 декабря впервые проведет встречу с главами новых регионов

19 октября Путин принял решение ввести военное положение в ДНР, ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях. Глава государства сообщил, что главы этих регионов будут наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности. Он уточнил, что их действия должны соответствовать обстановке.

9 ноября министр обороны Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск на левый берег Днепра после того, как с докладом об обстановке в зоне СВО выступил командующий Объединенной группировкой российских войск Сергей Суровикин. Он объяснил это стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск, держать которые на правом берегу, в ограниченном районе он назвал «бесперспективным». 11 ноября Минобороны отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, город теперь находится под контролем Украины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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