Сальдо: строить новый город в Херсонской области будут под контролем Кириенко

Сальдо напомнил, что местом строительства станет Арабатская стрелка — «жемчужина Херсонщины с уникальными природно-рекреационными возможностями». По его словам, планируется возведение новых кварталов с видами на Азовское море и залив Сиваш со всей необходимой инфраструктурой, школами и детскими садами, дорогами и коммунальными объектами. Глава Херсонской области пообещал, что также будут созданы условия для организации новых рабочих мест в сфере туризма, отдыха и оздоровления. Ранее он отмечал, что скоро регион «посоревнуется» с Мариуполем в скорости возведения новых городских кварталов.