Путин 20 декабря впервые проведет встречу с главами новых регионов

Тогда в Москву приезжали главы ДНР (Денис Пушилин), ЛНР (Леонид Пасечник), Запорожской области (Евгений Балицкий) и Херсонской область (Владимир Сальдо). Все они получили статус врио руководителей четырех новых регионов России. О подготовке к встречам (предполагается, что президент примет врио по очереди) рассказали «Ведомостям» три источника: два близких к администрации президента и один – к Госдуме. Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»), который в нижней палате парламента отвечает за связи с ЛНР, говорит, что встреча руководителей с Путиным планируется, но «все зависит от графика президента».