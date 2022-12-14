Путин 20 декабря впервые проведет встречу с главами новых регионов

Путин 20 декабря впервые проведет встречу с главами новых регионовОни приедут в Москву для общения с главой государства в качестве руководителей субъектов Федерации
Как выяснили «Ведомости», президент России Владимир Путин до конца 2022 г. впервые встретится с руководителями новых регионов России в их новом качестве. В последний раз Путин, судя по сообщениям на сайте Кремля, общался с ними очно 30 сентября 2022 г., в день подписания договоров о принятии в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и образовании новых субъектов Федерации.
Тогда в Москву приезжали главы ДНР (Денис Пушилин), ЛНР (Леонид Пасечник), Запорожской области (Евгений Балицкий) и Херсонской область (Владимир Сальдо). Все они получили статус врио руководителей четырех новых регионов России. О подготовке к встречам (предполагается, что президент примет врио по очереди) рассказали «Ведомостям» три источника: два близких к администрации президента и один – к Госдуме. Первый зампредседателя думского комитета по делам СНГ Виктор Водолацкий («Единая Россия»), который в нижней палате парламента отвечает за связи с ЛНР, говорит, что встреча руководителей с Путиным планируется, но «все зависит от графика президента».
О чем разговор
Главы новых регионов, скорее всего, будут обсуждать с президентом открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти, полагает Водолацкий. Согласно постановлению правительства, эта работа должна быть завершена к 1 июня 2023 г. «Естественно, будут вопросы о выполнении того плана [восстановления], который утвердил зампред правительства Марат Хуснуллин, чтобы в следующем году все объекты инфраструктуры – водопровод, канализация, газификация – были профинансированы и работы выполнены», – сказал Водолацкий.
«Если речь идет о политической повестке, то ключевыми событиями, которые будут обсуждаться на встрече, станут вопросы безопасности. Второй момент – социально-экономическое развитие, прежде всего восстановление [республик]. Третий – перспективные задачи: развитие системы образования, интеграция в российское образовательное пространство, – сказал «Ведомостям» заведующий кафедрой политологии Донецкого национального университета Артем Бобровский. – Ключевым в этом плане станет вопрос взаимодействия с молодежью».
51 встречу
с губернаторами провел Путин в 2022 г., 13 из них – в режиме ВКС
Политолог Александр Немцев считает, что нужно рассматривать встречу как «позиционную»: «Президент регулярно общается с главами регионов. Протокольно они отличаются от встреч с иностранными государствами или даже территориями с неопределенным статусом, такими как Приднестровье. Интересно, что это будет первая встреча руководителей территорий в статусе глав российскийх регионов. На ней вполне могут быть обсуждены вопросы восстановления, их экономического развития».
«Встреча нынешних врио с президентом будет означать их поддержку федеральным центром», – полагает Немцев. Как писали «Ведомости», в новых регионах в ближайшее время не будет прямых выборов губернаторов, не ведет к ним подготовки и власть. «С учетом военного положения, объявленного на территориях данных субъектов РФ, проведение прямых выборов их руководителей не представляется возможным», – полагает Немцев.
Выбор даты
Два близких к администрации президента источника «Ведомостей» отмечают, что рабочая встреча с главами регионов пройдет 20 декабря. Но на этот день запланированы и другие мероприятия, утверждают они.
Также 20 декабря президент традиционно поздравляет работника органов безопасности в рамках торжественных мероприятий в Кремле. Как отметил один из этих источников «Ведомостей», встреча с главами регионов не нарушит эту традицию: предполагается, что Путин выступит перед сотрудниками спецслужб с поздравительной речью, подчеркнув важность их работы.