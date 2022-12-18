Министр юстиции Молдавии объяснил меры против русскоязычных телеканалов
Министр юстиции Молдавии Сергей Литвиненко прокомментировал приостановку действия лицензий шести телеканалов, заявив, что их работа могла угрожать государственной безопасности, поэтому власти республики были обязаны отреагировать.
Ранее правительство Молдавии сообщило, что в стране будет прекращено вещание телеканалов «Первый в Молдове», RTR Moldova, Accent TV, «НТВ-Молдова», «ТВ-6» и Orhei TV. Там пояснили, что действие лицензии приостановили в республике «в целях защиты национального информационного пространства и предотвращения распространения недостоверной информации или попыток манипулирования общественным мнением». Решение принято также на основании перечня физических лиц и компаний, попавших под санкции.
«Одно дело свобода слова, совсем другое — пропаганда. И в данном случае это не просто пропаганда, как это было раньше и когда ЕСПЧ тоже вынес решение в пользу власти, а открыто пропагандирующая и оправдывающая агрессивную войну, которая распространяет агрессивный язык и разжигает межнациональную рознь, — факт, угрожающий государственной безопасности», — написал Литвиненко в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).
По его словам, основной функцией государства является защита безопасности граждан и конституционного порядка, поэтому оно не только может, но и обязано реагировать на такие случаи.
Молдавия действует методами «тоталитарной цензуры» и «зачищает» информационное поле страны от любых альтернативных точек зрения, заявила ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Власти Республики Молдовы сохраняют курс на уничтожение любых форм инакомыслия в стране, методами тоталитарной цензуры зачищая национальное информационное пространство от последних очагов альтернативных точек зрения», – говорила она.
Власти страны, как отмечала Захарова, «прикрываясь мнимой заботой», лишают русскоговорящих жителей Молдавии информации «на предпочитаемом ими языке», а журналистов – работы. Она подчеркнула, что Россия рассматривает это решение как «акт политической цензуры» и как «попрание права на свободу доступа к информации». В МИДе также потребовали от профильных международных организаций дать «адекватную оценку произошедшему и принять все надлежащие меры по выправлению этой неприемлемой ситуации».
16 декабря Совет Евросоюза утвердил девятый пакет санкций в отношении России. Под ограничения в том числе попали российские телеканалы. В частности, ЕС утвердил отзыв лицензий на вещание у НТВ/НТВ «Мир», «России 1», РЕН ТВ и «Первого канала».