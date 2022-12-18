Министр юстиции Молдавии объяснил меры против русскоязычных телеканалов

«Одно дело свобода слова, совсем другое — пропаганда. И в данном случае это не просто пропаганда, как это было раньше и когда ЕСПЧ тоже вынес решение в пользу власти, а открыто пропагандирующая и оправдывающая агрессивную войну, которая распространяет агрессивный язык и разжигает межнациональную рознь, — факт, угрожающий государственной безопасности», — написал Литвиненко в Facebook (принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России).