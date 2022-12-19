Politico: в Белом доме опасаются замедления помощи Киеву со стороны Конгресса
Чиновники из администрации президента США Джо Байдена в течение нескольких месяцев в частном порядке признавали, что опасаются замедления темпов выделения помощи Киеву на фоне снижения внимания СМИ к украинскому кризису, пишет Politico.
Для недопущения этого Белый дом обратился к «неожиданным» союзникам – умеренным республиканцам в палате представителей, где у их партии теперь большинство, а также лидеру республиканского меньшинства в сенате Митчу Макконнеллу.
Эти политики высказывались в поддержку продолжения выделения помощи, и представители президентской администрации и Пентагона тайно сближались с ними в последние недели. При этом в нижнюю палату конгресса вошли парламентарии, которые ранее резко критиковали предоставление Киеву финансовой и военной помощи, отмечает издание.
В Белом доме считают, что Байдену предстоит несколько «трудных месяцев» в связи с трудностями, которые испытывают европейские союзники Вашингтона из-за энергокризиса и возникшей угрозы рецессии, при том что позиция украинского президента Владимира Зеленского по мирному урегулированию начала «испытывать терпение» лидеров ЕС, пишет издание.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.
При этом российские власти неоднократно критиковали поставки западного оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.
В Кремле неоднократно говорили о нежелании Украины вести переговоры с Россией. В конце ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры между двумя странами сейчас невозможны, так как они отрицаются украинской стороной. Тогда Песков добавил, что для возобновления диалога Украина должна не только отменить закон об отказе от переговоров с Москвой, но и проявить политическую волю. По его словам, Киев должен показать готовность к обсуждению требований России, «которые хорошо известны».