Минобороны сообщило о перехвате американских ракет над Белгородской областью
Российские военные сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области, передает пресс-служба министерства обороны.
«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – сообщил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Помимо этого российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.