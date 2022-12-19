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Минобороны сообщило о перехвате американских ракет над Белгородской областью

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Российские военные сбили четыре американские ракеты HARM в воздушном пространстве Белгородской области, передает пресс-служба министерства обороны.

«В воздушном пространстве Белгородской области сбиты четыре американские противорадиолокационные ракеты HARM», – сообщил официальный представитель ведомства, генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Помимо этого российские системы ПВО сбили восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, а также шесть снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган».

13 декабря, телеканал CNN сообщил о том, что администрация президента США завершила подготовку к отправке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot на Украину. По информации издания, об этом могли объявить на этой неделе. В Белом доме не стали подтверждать или опровергать эту информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией. 20 октября она обратила внимание на то, что суммарная западная военная помощь Украине, по последним данным, уже составила $42,3 млрд, из них $28,3 млрд приходятся на США.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ответ западные страны ввели масштабные санкции против России и стали оказывать военную помощь Украине. Военная помощь западных стран Украине в общей сложности достигла $40 млрд, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен 30 ноября.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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