Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту после приостановки в связи с ремонтными работами возобновлено, передает пресс-служба Минтранса в Telegram-канале.
«Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено. Сегодня в 16:45 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — отметили в министерстве.
С 11 декабря Минтранс ввел ограничения для грузовиков на Крымском мосту. Запрещено движение грузовых машин грузоподъемностью более 1,5 т, в том числе автомобилей типа «Газель». О снятии ограничения ведомство обещало сообщить дополнительно.
8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.