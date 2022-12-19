Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

8 октября на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик, затем загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крыма. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека. Российские власти обвинили в организации теракта на мосту украинские спецслужбы. Правительство поручило восстановить объект не позднее 1 июля 2023 г.